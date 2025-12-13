Haberler

Tunceli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tunceli'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki zanlı, mahkemece tutuklandı. Olayın, fuhuş dosyası ve haraç talepleri ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Tunceli'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Aralık'ta Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde silahlı saldırı meydana geldiği hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli U.A. ve B.T'nin polis ekiplerince yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler, beyanlarında olayın gerekçesini müşteki şahsın isminin daha önce Tunceli'deki bir fuhuş dosyasında geçmesiyle açıklamaya çalışmışlardır. Ancak Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen detaylı incelemelerde, müştekinin olaydan önce yurt dışı bir numaradan aranarak tehdit edildiği ve kendisinden 10 milyon lira para istendiği, bu talebin karşılanmaması üzerine silahlı saldırının gerçekleştirildiği yönünde somut bulgular elde edilmiştir. Ayrıca yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin daha önce gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında üyeleri tutuklu bulunan organize bir suç çetesiyle bağlantılarının olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin, haraç alma amaçlı gerçekleştirdikleri bu saldırıyı, kamuoyunda destek bulmak amacıyla farklı gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir. Her iki şüpheli adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir."

Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

