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Tunceli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kahvehane işleten Z.A., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Z.A. hastaneye kaldırılırken, polis maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İlçede kahvehane işleten Z.A'ya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Z.A, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yüzü maskeli olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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