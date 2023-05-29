Tunceli'de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı (2)

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çemişgezek-Pertek karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çemişgezek-Pertek karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Valilik açıklamasında, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformlarında yarattığı deformasyon nedeniyle trafiğe kapatılan Pertek- Çemişgezek karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası, araç trafiğine açılmıştır" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, -