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Tunceli'de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı (2)

Tunceli'de sağanak; Çemişgezek-Pertek yolu kapandı (2)

Güncel Haberler

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çemişgezek-Pertek karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Çemişgezek-Pertek karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Valilik açıklamasında, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformlarında yarattığı deformasyon nedeniyle trafiğe kapatılan Pertek- Çemişgezek karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası, araç trafiğine açılmıştır" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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