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Tunceli'de belediye ekipleri park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor

Tunceli'de belediye ekipleri park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor
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Tunceli Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde aydınlatma onarımı, ağaç budama ve haşere ilaçlama çalışmaları yaparak vatandaşların güvenli ve huzurlu vakit geçirmesini sağlıyor.

Tunceli'de belediye ekipleri, park ve bahçelerde aydınlatma, ilaçlama ve ağaç budama çalışmaları yaparak vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün koordinesinde kentte çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri de vatandaşların kentteki park ve bahçeleri daha güvenli ve huzurlu kullanabilmesi için çalışma yürütüyor.

Ekipler son olarak Mameki Parkı'nda yıpranan ve işlevini yitiren aydınlatma sistemlerini onararak yeniledi.

Ayrıca, ağaçların budama işlemlerini de yapan ekipler, halk sağlığını korumak için sivrisinek ve uçkun gibi haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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