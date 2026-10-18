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Tunceli'de park halindeki araca çarpan otomobil takla attı, sürücü ve çocuğu kurtuldu

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Tunceli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, park halindeki araca çarparak takla attı. Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan kadın sürücü ile küçük çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TUNCELİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarparak takla attı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, öğleden sonra Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 62 AAP 475 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredekiler, otomobilde bulunan kadın sürücü ile küçük çocuğunun yardımına koştu. Kısa sürede araçtan çıkarılan sürücü ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Bulvarı kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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