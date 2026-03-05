Haberler

Tunceli'de köprüden Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Tunceli'de Mameki Köprüsü girişinde otomobiliyle kontrolden çıkan sürücü, Munzur Çayı'na düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de köprüden Munzur Çayı'na düşen otomobilin sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adar K. idaresindeki otomobil, Mameki Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Adar K'yi halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak kıyıya getirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adar K, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
