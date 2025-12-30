Haberler

Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

TUNCELİ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kaymakamlıklar ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ve meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
