Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Tunceli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kaymakamlıklar ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ve meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
