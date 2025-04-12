Tunceli'de Nisan Ayında Etkili Kar Yağışı 16 Köy Yolunu Kapattı
Tunceli'de nisan ayında etkili olan kar yağışı sonucu toplam 16 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde kapanan yolları açmak için ekipler çalışma başlattı.
Tunceli'de nisan ayında kar yolları kapattı
TUNCELİ - Tunceli'de, nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 16 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Tunceli'de, etkili olan kar yağışının ardından Pülümür'de 6, Nazımiye'de 4, Pertek ve Hozat ilçelerinde ise 3'er olmak üzere toplam 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel