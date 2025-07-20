Tunceli'de Nehre Giren Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Nehre Giren Gençlerden Biri Hayatını Kaybetti
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Tunceli'de serinlemek için Pülümür Nehri'ne giren iki arkadaştan biri akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kurtarılan arkadaşının durumu iyi, ancak Özkan İliç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELi'de Pülümür Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan 2 arkadaştan, Özkan İliç (37) sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. İliç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Pülümür Nehri'nin Kara Haydar Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Özkan İliç ve arkadaşı akıntıya kapıldı. Arkadaşı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılarak kurtarılırken; Özkan İliç ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Tunceli AFAD'ın sualtı ve suüstü ekipleri, Tunceli Belediyesi itfaiye dalgıçları ile Jandarma Ara Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Özkan İliç, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İliç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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