Taşan Munzur Çayı Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarını su altında bıraktı
Tunceli'de etkili olan sağanak ve karların erimesi sonucu Munzur Çayı'nın debisi yükseldi, Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktaları su altında kaldı. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.
Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun 35 ile 40. kilometreleri arasındaki bazı noktalar su altında kaldı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren