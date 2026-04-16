Haberler

Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Munzur Çayı'nda bulunan kadın cesedi için AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Munzur Çayı'nda yaklaşık 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimliğin henüz belirlenemediği bildirilen açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

