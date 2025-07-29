Tunceli'de Meşe Ormanlarında Yangın

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Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Aşağı Kozluca köyü yakınlarında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bazı meşe ağaçları zarar gördü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meşe ormanlarıyla kaplı alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Aşağı Kozluca köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aralarında köylülerin de bulunduğu ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, bazı meşe ağaçlarına zarar verdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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