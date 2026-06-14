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Tunceli'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi, zorlu arazi koşullarında 4 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi, yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Bingöl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yedisu ilçesi ile Pülümür ilçesi sınırında bulunan Şampaşakaraderbendi köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K'nin (32) ayı saldırısına uğradığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl UMKE, 112 Acil Sağlık, Tunceli UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi koşullarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmasının ardından yaralılara ulaşıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekiplerince bulundukları bölgeden alınarak Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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