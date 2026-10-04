Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi, 6 yaralının hayati tehlikesi yok

Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi, 6 yaralının hayati tehlikesi yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'nin Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi, araçtaki 2 ve büfe önündeki 4 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tunceli'de otomobilin büfeye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak büfeye girdi.
Kazada, araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA