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Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi, 6 yaralının hayati tehlikesi yok

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Tunceli'nin Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi, araçtaki 2 ve büfe önündeki 4 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tunceli'de otomobilin büfeye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak büfeye girdi.

Kazada, araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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