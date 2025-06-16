Tunceli'de Kayıp Genç Ekin Bulat'ın Cansız Bedeni Bulundu

Tunceli'de Kayıp Genç Ekin Bulat'ın Cansız Bedeni Bulundu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde nişan törenine katıldıktan sonra kaybolan 26 yaşındaki Ekin Bulat'ın, otomobiliyle birlikte suya düştüğü baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 gün önce arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Ekin Bulat'ın (26), otomobiliyle uçtuğu baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

Mazgirt ilçesinde yaşayan Ekin Bulat, 14 Haziran'da akşam saatlerinde sağdıçlığını yaptığı arkadaşının nişan törenine katıldı. Törenden sonra şehir merkezine doğru 62 AAF 972 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bulat'tan saat 02.00'den sonra haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bulat'ın en son aracıyla kent çıkışındaki bir istasyondan yakıt aldığı belirlendi. Yol boyunca arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mazgirt Köprüsü altında, su içerisinde bir araç bulundu. Bölgeye Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araç, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İncelemede, otomobil içerisinde kişinin boğulduğu belirlendi. Kimlik tespitinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Ekin Bulat'a ait olduğu belirlendi. Bulat'ın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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