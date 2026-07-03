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Tunceli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tunceli'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Tunceli'nin Ovacık kara yolunda kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ovacık kara yolu Halvori Gözeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AFN 923 plakalı kamyonet ile 62 AC 553 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki Ali İhsan Kandil (52), İ.Ç.K. (13), A.R.K. (13), Ö.T.K. (18), K.M. (48) ile A.Ç. (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali İhsan Kandil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kandil'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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