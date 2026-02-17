Tunceli'de çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışları başladı

Tunceli'de çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için glutensiz ekmek satışları başladı.

???????Belediyeden yapılan açıklamada, çölyak hastalığı bulunan ve gluten hassasiyeti nedeniyle özel diyet programı olan vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda glutensiz ekmeklerin, maliyetine halk ekmek büfelerinde satışa sunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Satış noktaları merkez Moğultay Mahallesi, Atatürk Mahallesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası üstü, Cumhuriyet Mahallesi AFAD Müdürlüğü yanı. Talebe göre ürün sayısı ve dağıtım noktalarında düzenlemeye gidilebilecektir. Özel beslenme gereksinimi bulunan hemşehrilerimizin yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç duyulan her alanda destek sunmaya devam ediyoruz."