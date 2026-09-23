Tunceli'de çöp konteynerleri çim çitli kafeslerle çevrilerek kirlilik azaltılıyor

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Tunceli'de çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla çöp konteynerlerinin çim çitli kafeslerin içerisine alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen uygulamayla, cadde ve sokaklarda konteynerlerin oluşturduğu görsel kirliliğin azaltılması hedefleniyor.

Kent estetiğinin de iyileştirilmesinin amaçlandığı çalışmada, çöplerin rüzgar ve diğer etkenlerle çevreye yayılmasının önüne geçiliyor.

Bu sayede halk sağlığı korunarak daha düzenli ve hijyenik bir görünüm oluşturuluyor.

Kaynak: AA