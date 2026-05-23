Ayağı burkulunca arazide mahsur kaldı, jandarma sırtında taşıyıp kurtardı

TUNCELİ'de, dağlık arazide yürüyüş yaparken ayağı burkulan ve bölgede mahsur kalan yaralıyı, jandarma personeli ambulansa kadar sırtında taşıdı.

Olay, Merkez ilçe Gözen köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yürüyüş yapan kişinin yaralandığı ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gözen Deresi içinde yaklaşık 2 kilometrelik parkuru yaya olarak aşarak yaralıya ulaştı. Ekiplerin kontrolünde, kişinin yürüyüş sırasında dengesini kaybedip sağ ayak bileğini burktuğu ve yürüyemediği belirlendi. Bunun üzerine jandarma personeli, yaralıyı sırtında taşıyıp dere yatağından çıkardı. Köy içinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
