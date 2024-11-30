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Tunceli Belediyesi'nin Eski Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı

Tunceli Belediyesi'nin Eski Eş Başkanı Birsen Orhan Gözaltına Alındı
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Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Orhan, daha önce ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın da terör suçlamalarıyla görevden alınmasının ardından gelişen bu olay dikkat çekti.

(ANKARA) - Tunceli Belediyesi'nin DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, gözaltına alındığını bildirdi. Orhan, 24 Kasım'da "ev hapsi şartıyla" serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 22 Kasım'da Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak "terör örgüt PKK üyeliğinden aldığı ceza ve PKK propagandası lapmak" suçlamasıyla hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle görevden alınmış ve yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kayyum olarak atanmıştı.

Tunceli Belediyesi DEM Parti'li eski Eş Başkanı Birsen Orhan, 24 Kasım'da ev hapsi şartışla serbest bırakılmıştı. Orhan, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Gözaltına alınıyorum, Pertek emniyetince" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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