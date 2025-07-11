Tunceli Belediyesi'nden Su Tasarrufu Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de kuraklık nedeniyle su kaynaklarının verimliliği düşerken, belediye vatandaşlara su tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

Tunceli Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması için vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilde uzun süredir devam eden kuraklığın su kaynaklarındaki verimi ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

Kent merkezinin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün Zagge Pompa İstasyonu ve sondaj kuyularındaki pompalarla karşılandığı aktarılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar ve yaz aylarında yaşanan nüfus artışıyla birlikte su tüketimi üst seviyelere ulaştı. Bu da mevcut kaynakların yetersiz kalmasına neden oluyor. Su kesintilerine gitmeden bu süreci atlatabilmek için hepimizin desteğine ihtiyaç var. Park ve bahçelerin sulanmasından, araç ve halı yıkamaktan, havuz doldurmaktan ve gereksiz su kullanımından kaçınalım." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların su tüketimine karşı duyarlı olması ve belediyeyle işbirliği halinde olması istendi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

Transfer bitti! Fenerbahçe'yi değil ezeli rakibini seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somer Şef'ten sevgilisine duygusal doğum günü mesajı!

Ünlü şef sevgilisini ilk kez paylaştı! Doğum günü mesajı dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.