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Tunceli Belediye Başkanı, Yeşilay'a bağış yapılması çağrısında bulundu

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AK Parti'den Tunceli'nin Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçilen İbrahim Enes Somyürek, çiçek yerine Yeşilay'a bağış yapılması çağrısında bulundu.

Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mazbatasını alarak görevine başladığını hatırlattı.

Toplumsal duyarlılığın ön planda tutulması gerektiğine dikkati çeken Somyürek, "Tebrik için çiçek göndermek yerine bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi aşamalarında bağımlılıklarla mücadele yaklaşımını benimseyen Yeşilay'a nakdi bağışta bulununuz. İlgi ve desteğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Enes Çemişgezek AK Parti Tunceli Politika Güncel Haberler

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