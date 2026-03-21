Beş yıldır süren karın ağrısının nedeni ince bağırsağındaki tümör çıktı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 42 yaşındaki Murat Karaduman, ince bağırsağında tespit edilen nadir görülen tümörün başarılı bir ameliyatla alınmasının ardından rahatsızlıklarından kurtuldu.

Kütahya'da yaşayan çiftçi Murat Karaduman, son yıllarda sık sık karın ağrısı yaşaması üzerine hastanelere gitti.

Rahatsızlığının artması üzerine Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne başvuran Karaduman'ın ince bağırsağında nadir görülen bir tümör tespit edildi.

Gerçekleştirilen ameliyat sonrası hastanın şikayetleri sona erdi.

"Takip sürecinde de hastamızın şikayetleri geçti"

Murat Karaduman, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirdiğini, Kütahya, İzmir ve Uşak'ta hastanelerde çare aradığını söyledi.

Genel Cerrahi Servisi'nde Opr. Dr. Melih Can Gül'ün muayene ve tetkikleri sonrası ince bağırsağında kitle tespit ettiğini anlatan Karaduman, "Ertesi gün ameliyat olacağımız söylendi. Ameliyatımız başarılı geçti. Şimdi çok iyiyim, rahatım. Ağrılarım şu anda yok." dedi.

Opr. Dr. Gül de polikliniğe şiddetli karın ağrısıyla başvuru yapan hastanın bir ay önce başka hastanede apandisit ameliyatı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Rahatsızlığı nedeniyle hastanın önceden çekilmiş tomografi sonuçlarının radyoloji uzmanlarıyla karşılaştırarak incelediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İnceleme sonuçlarında hastanın ince bağırsağının orta kısmında bir yara tespit ettik. Yaranın da kitlesel bir görünümü vardı. Sonrasında hastamızı kapalı laparoskopik ameliyata aldık. Tümörün ölçüleri 4 santimetreye 2 santimetreydi. Problemli kitleyi çıkardık. Dikiş işlemini gerçekleştirdik. Takip sürecinde hastamızın şikayetleri geçti. Beslenme durumu da normale döndü."

Gül, tümörün patolojik sonucuna göre hastanın ilerleyen günlerdeki tedavi sürecinin planlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
