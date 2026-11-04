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Tümgeneral Rızai, Trump'ın İran savaşının ona siyasi yenilgi getirdiğini söyledi

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İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Trump'ın başlattığı savaşın kendisi için siyasi yenilgiye neden olduğunu söyledi. Rızai, İran'ın Hürmüz'de stratejik, Washington'da siyasi yenilgi yaşattığını, savaşın faturasının da Amerikalılara kesildiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı İran savaşının "kendisi için siyasi yenilgiye neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendirdi.

"İran ulusunun Trump'a hem savaş meydanında hem de Hürmüz'de stratejik bir yenilgi; Washington'da ise siyasi bir yenilgi yaşattığı" değerlendirmesinde bulunan Rızai, bu süreçte, ABD Başkanı'nın başlattığı savaşın faturasının ise Amerikalılara kesildiği yorumunda bulundu.

Rızai, "İran'ı karşısına alan herkes, savaş meydanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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