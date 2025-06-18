Tuluyhan Uğurlu, 'Müzik İnsanları Hayatın Keşmekeşinden Uzaklaştırır'

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "360 Konuşmaları" programına konuk oldu.

AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de gerçekleştirilen programda Uğurlu, başarı hikayesini ve ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.

Klasik müzik eğitimi almış biri olarak bağlama, kanun, rebap, kaval gibi enstrümanları da kullanmasının insanlar tarafından beğenildiğini dile getiren Uğurlu, "Benim dünyaya bakış açım, yöresel olmayan hiçbir şeyin evrensel olamayacağıdır." dedi.

Sanatçıları "gaybı arayan karınca" olarak nitelendiren Uğurlu, "Gaybı kurcalar, kapıları çalar, aralamaya çalışır. Bir sözcüğün bir yerinden ilham alır ve bir okyanus açar hem kendine hem sanatına. Tabii marifet iltifata tabidir. Ne kadar çok takdir edilirseniz, size ilham daha çok gelir." diye konuştu.

Uğurlu, müziğin vazifesinin insanı hayatın keşmekeşinden uzaklaştırıp kendi iç ahengini dinleyerek kainatla ve yaratıcıyla bir olmaya götürmek olduğunu, müziğin, insanın önündeki bütün dikenleri ayıklayan ve temizleyen bir avadanlık işlevi gördüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından Uğurlu, seyircilerin sorularını yanıtladı.