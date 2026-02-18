Tülay Hatimoğulları: "Yeter Gültekin'in Onurlu Mücadelesi Artık Bizlere Emanet. Devri Daim Olsun"

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hasret'in emaneti, Madımak'ın sönmeyen ateşi ve Yeter Gültekin'in onurlu mücadelesi artık bizlere emanet. Devri daim olsun" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, vefat eden Yeter Gültekin'e sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayarak şunları kaydetti:

"Madımak'ta katledilen Hasret Gültekin'in kıymetli eşi Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğü haberini üzülerek aldım. Yeter Gültekin, 33 yıldır yalnızca Hasret Gültekin için değil, Madımak'ta yitirdiğimiz tüm canlarımız için adalet mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. 33 yıllık adalet nöbeti bugün sonsuzluğa devroldu… Hasret'in emaneti, Madımak'ın sönmeyen ateşi ve Yeter Gültekin'in onurlu mücadelesi artık bizlere emanet. Devri daim olsun."

Kaynak: ANKA