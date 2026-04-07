Tüketici Hakları Derneği Korosu'ndan Bahar Konseri

Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, geleneksel hale getirdiği konser serisinin 12'ncisi olan 2026 yılı Bahar Konseri'ni yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Serhat Yılmaz yönetimindeki koro, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde sahne aldı. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde solo ve koro performansları izleyicilerle buluşurken, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Programın bir bölümünde koro üyelerinin darbukalarla sergilediği ritim performansı da beğeni topladı.

Konseri, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Konserin ardından konuşan Aliye İnce, sanatı yaşatmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül ise organizasyonda emeği bulunan şef, saz ekibi ve koristlere teşekkür ederek, final bölümünde koroya katılıp bir eseri birlikte seslendirdi.

Program sonunda dernek tarafından Belediye Başkanı Murat Gül ile Koro Şefi Serhat Yılmaz'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

