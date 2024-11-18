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TÜGVA ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Fidan Dikim Etkinliği

TÜGVA ve Orman Genel Müdürlüğü'nden Fidan Dikim Etkinliği
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar ve Orman Genel Müdürlükleri işbirliğiyle Şile'de gerçekleştirilen etkinlikte 50 binden fazla fidan dikildi. 1000 ortaokul öğrencisi ve çeşitli yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı organizasyon, İstanbul'un yeşil geleceğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Şile'de düzenlenen etkinlikte 50 binden fazla dikti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un geleceğine nefes olmak, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak adına gerçekleştirilen fidan dikim organizasyonu bu yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüyle ortaklaşa yapıldı.

Şile Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda, 1000 ortaokullu öğrencinin yanı sıra Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile Darülaceze'de misafir edilen yaşlıların da katıldığı etkinlikte fidanlar toprağa dikildi ve can suyu verildi.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, 50 bin olarak belirledikleri fidan dikimi hedefini aştıklarını söyledi.

Organizasyonun başrolünde vakıf bünyesindeki 1000'in üzerinde ortaokullu öğrencilerin olduğuna dikkati çeken Çiçen, öğrencilerin kendi isimlerine özel kartlarıyla birlikte fidanlarını dikerek can suyunu döktüklerini anlattı.

Çiçen, bu yıl da yüksek bir katılımla programı tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
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