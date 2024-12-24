TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail Alaçam'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Alaçam ilçesinde Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret ederek gençler için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Alaçam ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Erail, yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyaretlerde Erail ve beraberindekiler, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunup gençler için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel