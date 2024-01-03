TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Kaza Geçirdi
Bursa'da TÜGVA Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın kaza anı, mobese kamerasına yansıdı. Kaya'nın otomobili süratle yola girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptığı görüldü.
KAZA KAMERADA
Bursa'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın (35) yaralandığı kaza mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde Kaya'nın kullandığı otomobilin süratle yola girdiği, dönüş yapmak istediği sırada ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının duvara çarptığı görüldü.
Yiğithan HÜYÜK / BURSA,