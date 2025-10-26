Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

TUĞGENERAL SELAMİ AKŞİT KİMDİR?

Tuğgeneral Selami Akşit, Konya'nın Ereğli ilçesi nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllar jandarma teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede yürüttüğü operasyonlarla öne çıkan Akşit, 2023 yılı itibarıyla KOM Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Disiplinli yapısı ve saha tecrübesiyle bilinen Akşit'i meslektaşları, "kararlı ve çalışkan bir komutan" şeklinde tanımlıyordu.