TÜBİTAK Bilim Söyleşileri etklinliği gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Kenan Terzioğlu tarafından TÜBİTAK Bilim Söyleşileri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Merkezde konferans salonunda TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Terzioğlu tarafından "Kariyer Planlamada Bilinçli Farkındalık" etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi.

Eğitim Sistemi Farkındalığı, Kariyer Planlama Farkındalığı ve Öneriler alt başlıklarının yer aldığı etkinlikte, katılımcılara kariyer planlama, kariyer planlama aşamaları, kariyer süreci planlanırken dikkat edilecek hususlar ve kariyer planlamanın başarı üzerine etkisi gibi konularda bilgiler verildi.

Söyleşide ayrıca, 21. yüz yıl insanının sahip olması gereken beceri ve yetenekler ile bu yeterliliklere ulaşabilmek için atılabilecek adımlar konusunda önerilere yer verildi.

Ortaokul ve lise düzeyinde bilimsel farkındalığı ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinliklerin, Üniversite düzeyinde de yapılması planlanıyor.