TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, OMÜ'nün araştırma ve geliştirme çalışmaları, TÜBİTAK ile bilimsel projeler ve iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Mandal'a üniversitenin son araştırmaları ve akademik başarıları hakkında bilgi veren Ünal, "TÜBİTAK ile iş birliğimizi güçlendirerek üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalardaki rolünü ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal da Ünal'a, verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.