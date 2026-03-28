Gençleri uzayla buluşturan "TUA Astro Hackathon" yarışması Çanakkale'de başladı

Gençleri uzayla buluşturan 'TUA Astro Hackathon' yarışması Çanakkale'de başladı
Türkiye Uzay Ajansı'nın düzenlediği TUA Astro Hackathon Yarışması, Çanakkale'de gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak amacıyla başladı. İki gün sürecek etkinlikte çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanında farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde gerçekleştirilen "TUA Astro Hackathon" yarışması Çanakkale'de başladı.

Yarışma, Gelibolu Belediyesi sponsorluğunda Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başladı.

İki gün sürecek etkinlikte, çeşitli il ve ilçelerden gelen farklı yaş gruplarındaki katılımcılar, hackathon kapsamında oyun, turnuva, eğitim ve atölye çalışmalarında bulunacak.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, programın açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin bilimde, uzayda ve gökyüzünde olduğunu söyledi.

Çocukların ilimle, bilimle ve uzayla tanışmasının çok değerli olduğunu belirten Soyuak, onların arkasında durarak destek verme görevlerinin olduğunu ifade etti.

Etkinlikte dereceye girenlere yarın törenle ödülleri verilecek.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
