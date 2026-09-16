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TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı

TTK Karadon Müessesesinde yeni üretim panosu açıldı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde yeni pano üretim ayağı hizmete alındı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğünde yeni pano üretim ayağı hizmete alındı.

Kilimli İşletmesine bağlı maden ocağında 08.00-16.00 vardiyası öncesi 3. Kartiye'de yeni açılan pano üretim ayağı için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan törende, üretim panosunda kazasız çalışma ve üretim dileğiyle kurban kesildi. Daha sonra şehitler ve maden kazasında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Maden işçileri, törenin ardından ocağa inerek mesailerine başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni üretim panosunun kuruma hayırlı olmasını diledi.

Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, TTK genel müdür yardımcıları, müessese yöneticileri, sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Kaynak: AA
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