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TTB, Büyük İstanbul Buluşması'na çağrı yaptı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak 'Büyük İstanbul Buluşması'na çağrı yaptı. Fincancı, 'Şiddetsiz, güvenli, güvenceli bir sağlık ortamında çalışabilme koşullarımızı oluşturmak için mücadeleyi sürdüreceğiz' dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 16 Mart'ta İstanbul'da yapılacak "Büyük İstanbul Buluşması"na çağrı yaptı. Fincancı, "Şiddetsiz, güvenli, güvenceli bir sağlık ortamında çalışabilme koşullarımızı oluşturmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

TTB ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında birçok ilde düzenlenen basın açıklamaları ve törenler ile "Hekimlerin 14 Acil Talebi"ni bir kez daha paylaştı,  İstanbul'da, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak "Büyük İstanbul Buluşması"na çağrı yaptı. Etkinliklerde, kent meydanlarına çelenkler bırakıldı, pandemi ve deprem başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler/sağlık emekçileri için saygı duruşlarında bulunuldu. TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki etkinliklere katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da Taksim'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada yaptı.

Korur Fincancı, açıklamasında, "Kışkırtılmış sağlık talebi ile beraber hekimlerin/sağlık emekçilerinin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda; biz halkın sağlık hakkı için emek vermeye, haklarımız için tüm meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte mücadele etmeye söz verdik. Sözümüz bakidir. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli bir sağlık ortamında çalışabilme koşullarımızı oluşturmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan açıklamada, TTB'nin acil taleplerinden bazıları şöyle:

"TTB'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekansal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır. Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600'e yükseltilmelidir. Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir. Vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır. Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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