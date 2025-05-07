TŞOF Genel Başkanı Yiğiner'den "Trafik Haftası" mesajı Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, trafiğin sadece araçların değil, aynı zamanda yaya ve yolcuların ortak yaşam alanı olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bu alanı kullanan herkesi kurallara uymaya, dikkatli, saygılı ve hoşgörülü olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yiğiner, "Trafik Haftası" nedeniyle mesaj yayımladı.

Söz konusu haftayı sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesi için de önemli bir fırsat olarak nitelendiren Yiğiner, kazaların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, yetkili birimlerin uyarılarını dikkate almaları ve trafik güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulunan Yiğiner, "Trafik sadece araçların değil, aynı zamanda yaya ve yolcuların ortak yaşam alanıdır. Bundan dolayı bu alanı kullanan herkesi kurallara uymaya, dikkatli, saygılı ve hoşgörülü olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, polis ve jandarma teşkilatı mensuplarının, sürücülerin, yayaların ve yolcuların Trafik Haftası'nı kutladığı mesajında, "Denetimlerde ve kazalarda şehit olan kolluk kuvvetlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Unutmayalım, bir kural bir ömürdür." ifadelerini kullandı.