TSK Spor Gücü Triatlon Takımı, Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Triatlon Takımı'nın "Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası" şampiyonu olduğunu bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Zonguldak'ta düzenlenen Çaycuma Duatlonu Türkiye Kupası Finali'nin, 355 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Yarışma ile Türkiye Duatlon Şampiyonası ayaklarının tamamlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TSK Spor Gücü Triatlon Takımı önceki yarışmalarda olduğu gibi bu yarışmayı da birincilikle tamamlayarak hem Elit kategorisinde hem de Yaş Grupları kategorisinde 2026 Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışmalarda Takım Şampiyonluklarının yanı sıra farklı kategorilerde 6 birincilik, 5 ikincilik ve 3 üçüncülük kupası elde ederek TSK Spor Gücü Triatlon Takımı büyük bir başarıya imza attı. Üstün başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz."