Çanakkale'deki Truva Atı Kanser Günü için mor renkle aydınlatıldı
Çanakkale'deki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renge ışıklandırıldı. Aksiyon, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.
Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan kentin simge noktalarından Truva Atı, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.
Truva Atı, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel