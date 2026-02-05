Haberler

Çanakkale'deki Truva Atı Kanser Günü için mor renkle aydınlatıldı
Çanakkale'deki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renge ışıklandırıldı. Aksiyon, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.

Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan kentin simge noktalarından Truva Atı, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

Truva Atı, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Haberler.com
