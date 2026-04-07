39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

ABD, 142. Saha Topçu Tugayı’nı Orta Doğu’ya sevk ederken, Trump’ın İran’a yönelik sert tehditleri ve karşılıklı hamleler bölgede gerilimi artırıyor.

ABD-İsrail-İran savaşının 39’uncu gününde çatışmalar şiddetini artırırken, Washington’dan sahadaki dengeleri etkileyebilecek yeni bir adım geldi. Tahran’dan Körfez’e ve İsrail’e yönelik misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken, ABD’nin askeri sevkiyat kararı dikkat çekti.

Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arkansas’a bağlı 142. Saha Topçu Tugayı personelinin Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Cotton, paylaşımında, “Bugün Arkansas’ın 142. Saha Topçu Tugayı’na mensup cesur erkek ve kadınlar Orta Doğu’ya doğru yola çıkıyor” ifadelerini kullandı.

142. TOPÇU TUGAYI NEDİR?

Söz konusu birlik, Arkansas Ulusal Muhafızları’na bağlı 142. Saha Topçu Tugayı olarak biliniyor. Merkezi Fayetteville’de bulunan tugay, yüksek hareket kabiliyeti ve hassas vuruş gücüyle öne çıkan M142 HIMARS ve M270A1 çok namlulu roket sistemlerini kullanıyor. Modern muharebe sahasında kritik rol oynayan bu sistemler, derinlikteki hedeflerin etkisiz hale getirilmesinde önemli avantaj sağlıyor.

ORDUNUN KRİTİK GÜÇLERİNDEN BİRİ

142. Saha Topçu Tugayı, Ulusal Muhafızlar bünyesindeki sadece 8 saha topçu tugayından biri olması nedeniyle ABD ordusu açısından özel ve stratejik bir konumda bulunuyor. 1893 yılında kurulan birlik, Vietnam Savaşı hariç ABD’nin dahil olduğu I. ve II. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Çöl Fırtınası ve Irak’ın Özgürlüğü operasyonu gibi birçok büyük çatışmada görev aldı. Birlik, askeri operasyonların yanı sıra Arkansas’ta yaşanan kış fırtınaları, su dağıtımı çalışmaları ve 2024’teki Rogers hortumu gibi doğal afetlerde de aktif rol üstlendi.

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMALAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. ABD doğu saatiyle salı akşamı 20.00’ye kadar İran’la bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirten Trump, aksi durumda “Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir” ifadelerini kullanmıştı. 

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmadan ilk görüntüler
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu

ABD ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Kalemi kırıldı! Galatasaray'da ayrılık
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor

“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Gerçek bambaşka çıktı
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu

“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti! Alınan kendisi oldu
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak

Hikmet Tuğsuz’dan olay Survivor yorumu: Yakında patlayacak