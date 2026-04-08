Haberler

Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilk yorum geldi. Trump, "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını iddia etti.
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte Lübnan'ın da dahil olduğu bir ateşkese varıldığını duyurdu.
  • İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı 10 dakika içinde 100 noktanın hedef alındığı en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Trump, dün gece varılan ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın dahil olmadığını iddia etti.

TRUMP: LÜBNAN ATEŞKES ANLAŞMASINA DAHİL DEĞİL

Trump, saldırıların temel gerekçesi olarak Hizbullah’ı işaret etti. Trump, "Lübnan anlaşmaya dahil değil. Hizbullah yüzünden. Hizbullah da halledilecek." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI, "LÜBNAN DA DAHİL" DEMİŞTİ

Trump, ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını iddia etse de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün bambaşka bir açıklama yapmıştı. Şerif, "İran ile ABD'nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan da dahil olmak üzere her cephede geçerliliği an itibariyle başlayan derhal bir ateşkese vardıklarını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" demişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmaların başlamasından bu yana Hizbullah'a karşı en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiğini, 10 dakika içinde 100 noktanın hedef alındığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıkladı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü, 7 yaralı

Tır ile minibüs çarpıştı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıserkan Taşdemir:

sonun geliyor kaşmerrrr

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hizbullah dahil değil

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

x5xOEt5zAQw27v sen dahilmisin

yanıt4
yanıt4
Haber Yorumlarımt87x76vf2:

trap sag yapiyor soldan vuruyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
AK Parti’den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in tehdit ettiği oyuncu Görkem Sevindik’e destek

AK Parti’den 'Kadir Baba'ya destek! İsrailli Bakan'a tokat gibi cevap
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi