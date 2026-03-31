Haberler

Trump'ın dini danışmanı: Zekatınızı İsrail'e gönderin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Donald Trump’ın dini danışmanı Paula White, yayınladığı video mesajda, Hristiyanlara kazançlarının yüzde 10’unu İsrail’e bağışlama çağrısı yaptı. White bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi.

"ZEKATINIZI İSRAİL'E GÖNDERİN"

White, "Hristiyanlar, Tanrı'yı ve O'nun zekatını onurlandırmak için brüt gelirlerinin onda birini İsrail'e bağışlamalıdır" ifadesini kullandı. White, bu paraların saldırılar sonucu İsrail'de yıkılan evlerin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi. 

ÖNCEKİ BAĞIŞLARLA TARIM KÖYÜ KURULDU

White, daha önce yapılan bağışlarla İsrail’de bir tarım köyü kurduklarını da duyurdu. Bu projenin, bölgedeki yaşamı desteklemeyi amaçladığını belirtti.

“İNCİL’İN MESAJINI YAYMAYA DEVAM EDİN”

Açıklamasında dini mesajlar da veren White, takipçilerine “İncil’in mesajını dünyaya yaymaya devam edin” çağrısında bulundu.

Çağla Taşcı
Haberler.com
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Ben göderecem hemen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

