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Trump, Zelenskiy ile New York'ta görüştü, iki ülkenin anlaşma yapacağını söyledi

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Trump, New York'ta Zelenskiy ile görüşerek savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi. İki ülkenin anlaşma yapacağını belirten Trump, Ukrayna saldırılarının dizel fiyatlarına baskı yarattığını, Putin'le görüşmeye ve Miami'de üçlü görüşmeye açık olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile New York'ta bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak." dedi.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki çatışmaların durması ve bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bence iki ülke bir anlaşma yapacak ancak anlaşmanın nasıl olduğunu söylemek istemiyorum. Bu konuyu, Başkan Putin de dahil olmak üzere konuşuyoruz ve bence bir şeyler olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırılarına işaret ederek, bu saldırıların "çok güçlü" olduğunu ve bunların dizel fiyatları üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeniden görüşmeye açık olduğunu dile getiren Trump, Miami'de yapılacak G-20 Zirvesi'nde ABD-Rusya-Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi.

Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verip verilmemesi hususunda "Olabilir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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