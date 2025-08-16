Trump: Zelenskiy'e Bağlı, Avrupa Ülkeleri de Müdahil Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaska'da Putin ile yapılan zirvede ilerleme kaydedildiğini belirten Trump, çözülmesi gereken önemli konular olduğunu ve sürecin Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvede birçok başlıkta ilerleme kaydettiklerini ancak hala çözülmesi gereken önemli konular olduğunu belirterek, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." dedi.

Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

"Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir." diye konuşan Trump, sürecin gidişatına ilişkin ümitli olduğunu vurguladı.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenskiy ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Yeni bir teklif verdik

Ali Koç'tan bomba sözler: Kerem için...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.