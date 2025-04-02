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Trump Yönetiminden Princeton Üniversitesine Fon Kesintisi

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Princeton Üniversitesine sağlanan birçok federal araştırma fonunu askıya aldı. Rektör Christopher Eisgruber, akademik özgürlüğü yalnızca savunmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda antisemitizmle mücadeleye kararlı olduklarını belirtti. Kesintinin nedenleri ise netleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesine sağlanan çok sayıda federal araştırma fonunu askıya aldığı açıklandı.

Princeton Üniversitesi Rektörü Christopher Eisgruber tarafından gönderilen e-postada, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Enerji Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli federal kurumlar tarafından üniversiteye finanse edilen çok sayıda fonun Trump yönetimi tarafından askıya alındığı duyuruldu.

Akademik özgürlüğün ve üniversitenin hukuki süreçlere uygun hareket etme hakkının savunulacağı belirtilen açıklamada, "Antisemitizm ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmekte kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kararın gerekçesinin net olarak bilinmediğine işaret edilen açıklamada ayrıca, antisemitizme karşı hükümetle işbirliği yapılacağı kaydedildi.

ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Bu talepler doğrultusunda üniversitedeki antisemitizmin tanımının yeniden gözden geçirileceği, İsrail ve Yahudi Çalışmaları Enstitüsü kadrosunun genişletileceği duyurulmuş, öğrencilerin akademik binalarda protesto yapması ve kimliklerini gizlemek amacıyla maske takmaları yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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