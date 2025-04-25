Trump Yönetimi, Yale Üniversitesi'nin Filistin Destekçilerine Yönelik Adımlarını Destekledi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Yale Üniversitesinin Filistin'e destek veren öğrencilere karşı attığı adımları takdir ettiğini bildirdi.

Trump yönetiminin, Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine baskıları sürüyor.

Başkan Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığında kurulan "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü", Yale Üniversitesinin İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i protesto eden bir grup öğrenciye karşı aldığı kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Gösteriye müdahale edilmesi, protestoyu organize eden topluluğun statüsünün iptal edilmesi ve öğrencilere disiplin soruşturması açılması adımlarının desteklendiği belirtilen açıklamada, olayın ve sonuçlarının gözlemlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki tüm üniversitelere "yasalarda belirtildiği şekliyle ayrımcılık karşıtı yükümlülüklerini yerine getirme ve gerektiğinde öğrencileri disipline etme" çağrısı yapıldı.

Yale Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrencilerin, Ben-Gvir'in okula davet edilmesini protesto etmesinin ardından "Yalies4Palestine" adlı grubunun resmi öğrenci topluluğu statüsünü iptal etmişti.

Geçen yıl üniversitenin kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda da 44'ü Yale öğrencisi 48 aktivist gözaltına alınmıştı.