Trump Yönetimi, Medicaid Verilerini İç Güvenlik Bakanlığına Aktardı İddiası

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla, düşük gelir grubundaki kişilere sağlık hizmeti sunan Medicaid programına ait milyonlarca kaydın, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) tarafından İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) aktarıldığı ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) ulaştığı iç yazışma ve e-postalara göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın danışmanları, Medicaid programına kayıtlı kişilerin verilerinin aktarılması için CMS'ye talimat verdi.

Söz konusu talimatın yerine getirilmesi için 54 dakika süre tanınan CMS yönetimi, kişilerin özel bilgilerinin paylaşılmasının Sosyal Güvenlik Yasası ve 1974 tarihli Gizlilik Yasası uyarınca yasal olmayacağını savundu.

Kısıtlı süresi bulunan CMS yönetiminin milyonlarca kişinin isim, adres, sosyal güvenlik numarası ve sağlık taleplerine dair bilgileri içeren verileri DHS yetkililerine ilettiği iddia edildi.

Veriler göçmenlerin sınır dışı edilmesi için kullanılabilir

Söz konusu verilerin DHS'ye aktarılmasıyla, özellikle California, Illinois ve Washington eyaletlerindeki Medicaid programına kayıtlı göçmenlerin hedef alındığını öne süren uzmanlar, bu verilerin Medicaid hizmetlerinden yararlanmış kişilerin yeşil kart veya vatandaşlık başvurularının aleyhte değerlendirilmesi hususunda da kullanılabileceğine işaret etti.

California'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu verilerin, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik süreçte kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu veri aktarımının "son derece endişe verici" olduğu kaydedilirken, bu iddiaların doğru olması halinde söz konusu veri aktarımının kişisel bilgilerin kullanılması nedeniyle yasa dışı olarak görülebileceği aktarıldı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, kişisel bilgilerin neden DHS ile paylaşıldığına dair sorulara cevap vermeyi reddederken, veri aktarımının yasal olduğunu savundu.

DHS yetkilileri ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.