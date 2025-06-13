Trump Yönetimi, Medicaid Verilerini İç Güvenlik Bakanlığına Aktardı İddiası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla Medicaid programına ait kişisel verilerin İç Güvenlik Bakanlığına aktarıldığı öne sürüldü. İddialara göre, bu bilgiler göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik süreçlerde kullanılabilir.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin talimatıyla, düşük gelir grubundaki kişilere sağlık hizmeti sunan Medicaid programına ait milyonlarca kaydın, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) tarafından İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) aktarıldığı ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) ulaştığı iç yazışma ve e-postalara göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'ın danışmanları, Medicaid programına kayıtlı kişilerin verilerinin aktarılması için CMS'ye talimat verdi.

Söz konusu talimatın yerine getirilmesi için 54 dakika süre tanınan CMS yönetimi, kişilerin özel bilgilerinin paylaşılmasının Sosyal Güvenlik Yasası ve 1974 tarihli Gizlilik Yasası uyarınca yasal olmayacağını savundu.

Kısıtlı süresi bulunan CMS yönetiminin milyonlarca kişinin isim, adres, sosyal güvenlik numarası ve sağlık taleplerine dair bilgileri içeren verileri DHS yetkililerine ilettiği iddia edildi.

Veriler göçmenlerin sınır dışı edilmesi için kullanılabilir

Söz konusu verilerin DHS'ye aktarılmasıyla, özellikle California, Illinois ve Washington eyaletlerindeki Medicaid programına kayıtlı göçmenlerin hedef alındığını öne süren uzmanlar, bu verilerin Medicaid hizmetlerinden yararlanmış kişilerin yeşil kart veya vatandaşlık başvurularının aleyhte değerlendirilmesi hususunda da kullanılabileceğine işaret etti.

California'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu verilerin, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik süreçte kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu veri aktarımının "son derece endişe verici" olduğu kaydedilirken, bu iddiaların doğru olması halinde söz konusu veri aktarımının kişisel bilgilerin kullanılması nedeniyle yasa dışı olarak görülebileceği aktarıldı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, kişisel bilgilerin neden DHS ile paylaşıldığına dair sorulara cevap vermeyi reddederken, veri aktarımının yasal olduğunu savundu.

DHS yetkilileri ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak

İsrail'in öldürdüğü komutanın yerine geçti! İlk mesajında öfke kustu
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı

Milli futbolcuların İspanya maçında kendisinden istedikleri şeye bakın
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.