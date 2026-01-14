Haberler

ABD Başkanı Trump: "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı"

ABD Başkanı Donald Trump, yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını belirtti. CBS News'e verdiği röportajda, uluslararası hukuk yerine kendi ahlak anlayışına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını" söyledi.

Trump, CBS News'e verdiği röportajda, daha önce "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını dile getiren Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda." dedi.

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister." yanıtını verdi.

Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

