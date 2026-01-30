Haberler

Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile sınır, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti görüştü Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularını ele aldı. İki lider, görüşmenin verimli geçtiğini ve karşılıklı ziyaret planları yaptıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında "çok verimli" bir görüşme yaptığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sheinbaum ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularını ele aldıklarını aktaran Trump, görüşmenin her iki ülke açısından da "çok verimli" geçtiğini kaydetti.

Trump, "Meksika'nın muhteşem ve son derece zeki bir lideri var." ifadesini kullandı.

Yakında tekrar görüşeceklerine değinen Trump, zamanı geldiğinde karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret edeceklerini kaydetti.

Sheinbaum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüşmesinin verimli geçtiğini, ticaret ve ikili ilişkiler konularında ilerleme kat ettiklerini belirtti.

