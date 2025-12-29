Haberler

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna müzakereleriyle ilgili olumlu bir gelişme yaşandığını belirtti. Trump, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de anlaşmaya yaklaştıklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna müzakereleriyle ilgili son durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha ele aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Dün Mar-a-Lago'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Selim Soydan canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Selim Soydan'dan canlı yayında gözyaşları eşliğinde kumar itirafı
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış

İfadesinden şoke eden detay: Meğersem önceden uyarmışlar
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
TFF İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'ndan bahis itirafı: Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim

''Türkiye'deki maçlara kupon yapmış olabilirim''
Ünlü boksör Anthony Joshua trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Ünlü boksör trafik kazası geçirdi: 2 kişi hayatını kaybetti