ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna müzakereleriyle ilgili olumlu bir gelişme yaşandığını belirtti. Trump, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de anlaşmaya yaklaştıklarını ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna müzakereleriyle ilgili son durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha ele aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.
Dün Mar-a-Lago'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaştıklarını ifade etmişti.
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel